Groen bedankt treinreizigers op 'Valentrein’ Els Dalemans

14 februari 2019

11u37 0 Willebroek Zo’n 120 treinreizigers die donderdagochtend vertrokken vanuit het station van Willebroek, kregen er een ‘Valentreinkaartje’ van de lokale Groen-afdeling.

“Wij doopten Valentijn om tot Valentrein, om de pendelaars een hart onder de riem te steken. Zij blijven immers volhouden om het openbaar vervoer naar hun werk te nemen, terwijl de cijfers van zowel De Lijn als de NMBS naar een dieptepunt zakken,” zegt voorzitter van Groen Willebroek Anthony Vanoverschelde.

“Pendelaars vanuit Willebroek richting Sint Niklaas of Mechelen-Leuven moeten wekelijks meermaals vaststellen dat ze niet op tijd op hun werk of school geraken. Wie wél op de trein geraakt, moet door plaatsgebrek recht blijven staan. Ook wachten gebeurt in Willebroek op het perron in de regen en de wind, omdat het prachtig gerenoveerde stationsgebouw sinds 2015 gesloten blijft.”

“Er moet dringend fors geïnvesteerd worden in trein, tram en bus. Net dat uitgebreid en betaalbaar openbaar vervoer is de oplossing voor files, luchtvervuiling, de klimaatopwarming. De NMBS moet weer haltes en loketten kunnen openen, meer treinen inleggen, ook nachttreinen op de belangrijkste assen.”