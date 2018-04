Gratis weegactie voor caravans en motorhomes 20 april 2018

Kampeerders die veilig op reis willen vertrekken, kunnen nu zaterdag 21 april hun caravans en motorhomes laten controleren. Pasar organiseert met de erkende ondernemingen voor autokeuring immers een gratis check-up en weegactie. In de provincie Antwerpen kunnen eigenaars terecht in het Keuringscentrum van Willebroek in de Hoeikensstraat 1B, en dit van 8 tot 13 uur. "Uit de weging van 2017 bleek dat 22 procent van de caravans en motorhomes te zwaar geladen is. Dit is erg gevaarlijk, omdat de remafstand dan langer wordt. Een controle kan dus nooit kwaad", klinkt het. "Wie langskomt, moet de caravan of motorhome laden alsof hij op vakantie zou vertrekken en de spiegels monteren. Wie lid is van Pasar krijgt zaterdag bovenop de gratis weging ook een gratis overnachting bij Kompas Camping aangeboden." Meer info zie www.pasar.be/weegactie. (EDT)