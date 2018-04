Granaat binnen gegooid in Havana MOTIEF EN DADERS NOG STEEDS ONBEKEND PATRICK LEFELON,

11 april 2018

02u53 0 Willebroek Grote paniek gisteren in het centrum. Dinsdagochtend omstreeks 3.30 uur schrokken buurtbewoners van de August Van Landeghemstraat wakker door een luide knal. Die was afkomstig van een granaat die binnen gegooid werd in loungebar Havana.

"Ik werd wakker door een luide knal", zegt een bovenbuur van de loungebar. "Toen ik ging kijken, zag ik niet veel. Enkel wat glas dat op de grond lag." De politie van Mechelen-Willebroek kwam massaal ter plaatse. Ook de brandweer werd erbij gehaald. Wat er exact was gebeurd, was op dat moment nog niet duidelijk. Bij aankomst van de hulpdiensten rezen wel meteen vermoedens van de aanwezigheid van explosieven. Ontmijningsdienst DOVO werd in bijstand geroepen. "Het was een opmerkelijk zicht", getuigen buurtbewoners. "En ook best angstaanjagend." De ontmijningsdienst doorzocht de woning. Vrij snel werd duidelijk dat er geen explosieven meer aanwezig waren.





Waterleidingen gesprongen

De politie stelde een veiligheidsperimeter in. De brandweer moest de waterleidingen van de loungebar afsluiten. Deze waren gesprongen door de impact van de ontploffing. Uit veiligheidsmaatregelen werden ook de elektriciteits- en gasleidingen afgesloten. "Volgens de eerste vaststellingen is gebleken dat de luide knal afkomstig was van een granaat", vertelt Nele Poelmans van de Mechelse afdelingen van het Antwerpse parket. De schade in het gebouw bleef binnen de perken. Een groot venster werd aan diggelen geblazen, ook binnen was er verder nog wat schade als gevolg van de explosie.





Het onderzoek naar de omstandigheden nam enkelen uren in beslag. Nadien moest de brandweer de kapotte ruit afdekken met een houten plaat. De loungebar werd verzegeld. Parket en politie willen momenteel weinig kwijt over het onderzoek. Eén ding is wel bekend. "Er is een onderzoek gestart naar brandstichting in een bewoond gebouw tijdens de nacht", gaat parketwoordvoerster Nele Poelmans verder.





Drugsoorlog

De dader of daders zijn momenteel nog spoorloos. De politie bekijkt nu alle camerabeelden. Onder meer die vanop het gemeenteplein. Ook over een mogelijk motief is weinig geweten. Naar verluidt worden alle pistes opengehouden. Ook die van een link met het onderzoek naar de drugsoorlog die momenteel bezig is in Antwerpen. De granaat die zou gebruikt zijn, zou gelijkenissen vertonen met die van een granaat recent gebruikt in Antwerpen. Toen ging het om een afrekening in het drugsmilieu. De inwoners zijn door het incident ongerust. Of er naar aanleiding van het incident meer politiecontroles zullen komen is niet geweten. Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.