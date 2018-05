Gouden Carolus is nu ook whiskypraline BAKKER BUELENS EN STOKERIJ DE MOLENBERG CREËREN NIEUWE LEKKERNIJ ELS DALEMANS

19 mei 2018

02u49 0 Willebroek Charles Leclef van stokerij De Molenberg en bakker Johan Buelens hebben samen een nieuw streekproduct ontwikkeld: een whiskypraline met Gouden Carolus Single Malt. "De smaken kloppen helemaal."

Het was bakker Johan Buelens die met de Willebroekse whisky aan de slag ging. "Ik kreeg een fles Gouden Carolus Single Malt cadeau, en besloot er wat mee te experimenteren. Whisky en chocolade passen immers perfect bij elkaar. Tijdens de Molenbergfeesten aan de stokerij twee jaar geleden liet ik Charles terloops even het resultaat proeven."





Leclef bleek onder de indruk. "Wat mij verbaasde, was dat Johan meteen de juiste balans had gevonden. Het gevaar is steeds om een bepaalde smaak té fel te laten overheersen. Maar dan overweldig je mensen en gaan ze geen tweede exemplaar nemen. Zeker bij een product als whisky moet je voorzichtiger zijn, de smaakt schrikt velen nog altijd af. Maar de pralines die Johan mij voorschotelde, 'klopten' helemaal."





Maanden van testen

Toch volgden er nog maanden van testen en uitproberen. "We hebben alle mogelijke soorten chocolade -wit, melk, fondant- gecombineerd met alle mogelijke vullingen en hoeveelheden. Ik heb ook de medewerkers van de stokerij aan een proef onderworpen: zij moesten uit verschillende whiskypralines de exemplaren met Gouden Carolus Single Malt herkennen. En dat is gelukkig gelukt, ja", lacht Buelens. "Dat was voor mij belangrijk, omdat ik absoluut wil dat je déze specifieke whisky proeft. De Gouden Carolus Single Malt won sinds zijn lancering in 2013 maar liefst 14 awards, en dat is geen toeval. Ook voor de chocolade ging ik voor de allerbeste kwaliteit. Het eindresultaat werd een whiskypraline die fondantchocolade combineert met een crèmevulling van Gouden Carolus Single Malt." Dit is niet de eerste keer dat bakker Buelens - die de voorbije jaren al heel wat prijzen wegkaapte op bakkerswedstrijden - een 'Willebroekse praline' creëert. Op vraag van het gemeentebestuur maakte hij jaren geleden een exemplaar met een vulling van Vaartwater. Dat is een kruidenlikeur met een verwijzing naar de Willebroekse Vaart. Brouwerij Het Anker heeft al een eigen bierpraline gemaakt met de Gouden Carolus Classic.





Goede doel

De whiskypralines zijn te koop per 9 of 18 stuks bij Brouwerij Het Anker, Stokerij De Molenberg en Bakkerij Buelens. Wie eerst even wil proeven, kan terecht op de 4e editie van de Molenbergfeesten op zondag 27 mei. In ruil voor een praline geef je een vrije bijdrage voor het goede doel, dit keer is dat IE-zwembad Dolfijntje. www.hetanker.be/molenbergfeesten-2018