Gianni is nieuwe Prins-Ambassadeur 17 februari 2018

Willebroek Gianni Dehertogh is sinds gisteravond officieel de nieuwe Prins-Ambassadeur van de Willebroekse carnavalsstoet.

De 21-jarige kok van De Poutrel neemt de scepter over van Renzo I. "Als driejarige was ik al bezeten van het hele carnavalsgebeuren, in 2006 werd ik dan ook voor het eerst jeugdprins en 3 jaar later mocht ik me jeugdkeizer noemen. Nu waagde ik mijn kans bij de volwassenen, en ik ben dólblij", zegt Dehertogh.





"Onnozel doen"

"De klassieke Prins Carnaval werd enkele jaren geleden door het Comité van de Carnavalsstoet vervangen door een Prins-Ambassadeur. Die ambassadeur wil ik het komende jaar ook echt zijn: ik wil zo veel mogelijk mensen bij dit feest betrekken, het voor iedereen leuk maken. Dat is waar de komende weken voor moeten staan: samen met vrienden onnozel doen en plezier maken. Het Willebroekse carnavalsgebeuren zat een tijd in een serieuze dip, maar sinds enkele jaren begint het hier weer te leven. We konden weer heel wat jongeren bij de organisatie betrekken om de oudere generatie te ondersteunen, onze eigen carnavalsvereniging KV De Poutrel telt al meer dan 50 leden. We zijn dus weer voor enkele jaren vertrokken!" De 72ste carnavalsstoet van Willebroek vertrekt op zondag 18 maart om 14 uur aan de Sint-Niklaaskerk. (EDT)