Gezocht: nieuwe kunstwerken voor huwelijksgeschenken Els Dalemans

28 december 2018

16u53 0 Willebroek De gemeente Willebroek gaat op zoek naar een nieuw kunstwerk dat als cadeautje kan geschonken worden aan trouwers en jubilarissen.

“We hebben al vele jaren de traditie om een grafisch kunstwerk cadeau te geven aan inwoners die in het huwelijksbootje stappen. Ook Willebroekenaars die 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn, krijgen een kunstwerk cadeau”, klinkt het.

“Om deze traditie te kunnen verderzetten, gaan we op zoek naar nieuwe kunstwerken, telkens op papier en op 150 exemplaren. We schrijven hiervoor twee wedstrijden uit: voor de huwelijken en de jubilarissenvieringen. Kunstenaars die willen deelnemen kunnen zich kandidaat stellen bij de gemeentelijke dienst Cultuur. Alle informatie is te vinden op de website www.willebroek.be.”