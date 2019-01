Gezocht: helpende handen voor plantactie klimaatbos Els Dalemans

17u21 0 Willebroek Nu zondag 20 januari is het zover: dan wordt in Willebroek een ‘klimaatbos’ aangeplant. De organisatie Willebroek is voor deze plantactie op zoek naar zo veel mogelijk helpende handen.

“Dit klimaatbos is het resultaat van de Klimaatmars, waar maar liefst 75.000 mensen aan deelnamen. Bos+ beloofde een vierkante meter bos voor elke deelnemer en doet dat nu ook. In Willebroek en Kortrijk krijgen we samen 3,75 hectare nieuwe klimaatbossen”, zegt milieuschepen Maaike Bradt (CD&V).

“Wij kozen ervoor om ons bos aan te planten in Heindonk, het wordt zo’n 16.000 vierkante meter groot. We nodigen iedereen uit om nu zondag 20 januari mee een boompje te komen planten. We gaan aan het werk aan de voetbalterreinen van Heindonk aan de Kleine Bergen, van 14 tot 16.30 uur.”

“Het klimaatbos wordt geplant op erg natte percelen, deelnemers zorgen daarom best voor stevige schoenen of laarzen, handschoenen en warme kledij. Een schop is handig maar zeker niet verplicht. De plantgaten zijn al gemaakt, er moet dus enkel aarde in het plantgat worden geschept.”

Inschrijven voor de plantactie kan via de website www.bosplus.be.