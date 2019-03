Gezellig! Relatiebegeleidster neemt kibbelende koppels mee op luxueuze bootreis: “Fijne vakantie en eindelijk tijd om uitgebreid te praten” Els Dalemans

27 maart 2019

17u28 0 Willebroek ‘Go For Love’, zo heet het originele concept dat de Willebroekse Ilse De Cuyper bedacht. “Ik bied relatiebegeleiding. Bijzonder is dat we koppels, singles en samengestelde gezinnen meenemen op een luxueuze bootreis. Zo krijgen ze tijd om elkaar aandacht te geven”, klinkt het.

“Als familiaal bemiddelaar en ouderschapscoördinator begeleid ik regelmatig koppels bij het uit elkaar gaan. Maar ik vroeg mezelf al regelmatig af waarom die scheiding nodig was. Ik merkte vaak dat de relatie nog te redden was. Zo is het idee voor ‘Go For Love’ ontstaan: ik wil mensen niet alleen helpen om uit elkaar te gaan, maar ook proberen om hen bij elkaar te houden.”

Ilse De Cuyper heeft een ongewone aanpak: ze neemt haar cliënten mee op een luxueuze bootreis. “Bij een klassieke relatiebegeleiding vinden de afspraken vaak plaats na een drukke werkdag, iedereen is dan al moe. Met ‘Go For Love’ halen we mensen even uit hun dagelijkse routine. We boeken een bootreis naar een mooie Europese bestemming en gaan aan boord aan de slag. Zo combineren we een fijne vakantie met workshops, individuele begeleidingen, groepssessies en tips en tricks.”

Met ‘Go for love’ mikt Ilse op alle vormen van relaties. “Niet enkel koppels zijn welkom, maar ook partners die een nieuw samengesteld gezin vormen. Tijdens zo’n reis is er eindelijk tijd om uitgebreid te praten. Ook voor singles die nieuwe mensen willen leren kennen, aan hun zelfvertrouwen willen werken of begeleiding kunnen gebruiken na een scheiding, organiseren we cruises.” Meer info via http://www.goforlove.be.