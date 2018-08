Gewonde bij vechtpartij met bijlen op straat 03 augustus 2018

02u36 0 Willebroek In het centrum van Willebroek is gisteren een gewonde gevallen bij een zware vechtpartij.

De vechtpartij ontstond op het kruispunt van de Emiel Vanderveldestraat en de Camille Huysmansstraat kort na de middag. Enkele heethoofden vielen elkaar aan. Een getuige die alles zag gebeuren, verwittigde de politie van Mechelen-Willebroek. Zij kwamen massaal ter plaatse. "Verschillende politiecombi's kwamen aangereden maar bijna iedereen sloeg op de vlucht", aldus de buurtbewoonster. Bij aankomst van de agenten was er dus niet veel meer aan te treffen. "Enkel een auto tegen de gevel van een woning en één persoon", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De man was gewond geraakt. Volgens enkele bronnen is de man niet in levensgevaar, maar werd hij wel overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.





Volgens buurtbewoners werden er bij de vechtpartij onder andere bijlen en honkbalknuppels gebruikt. Of deze daadwerkelijk werden aangetroffen, is niet duidelijk.





Afrekening drugsmilieu

De politie zelf is erg karig met informatie. "Het onderzoek is volop lopende", luidt het nog bij Van de Sande. De andere betrokkenen van de vechtpartij sloegen volgens buurtbewoners op de vlucht met twee auto's. Deze personen worden nu opgespoord en zullen allemaal worden verhoord. Mogelijk ging het om een achttal individuen. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is nog niet geweten. Enkele buren veronderstellen dat het om een afrekening ging in het drugsmilieu, anderen opperen een uit de hand gelopen familievete. Wel werd er volgens onze informatie een hoeveelheid drugs gevonden. (TVDZM)