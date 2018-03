Gestolen bestelwagen crasht in Nederland 07 maart 2018

02u37 0 Willebroek Een 47-jarige Antwerpenaar is met een gestolen bestelwagen van het verkeerssignalisatie Signco uit Tisselt (Willebroek) tegen een voorgevel gebotst in Nederland. Dat gebeurde na een helse achtervolging van de Belgische, Nederlandse en zelfs Duitse politie.

De Belgische politie merkte de bestelwagen zaterdagochtend op. De bestelwagen werd als gestolen opgegeven op een werf in Tongeren omstreeks 7.30 uur. De politie kon het voertuig traceren via het GPS-signaal en startte in Maasmechelen aan de achtervolging. Die zette zich al snel verder op Nederlands grondgebied. Vanaf dat moment kregen de Belgische agenten hulp van hun Nederlandse collega's. Tijdens de achtervolging werden hoge snelheden gehaald en de politie had heel wat moeite om de bestelwagen klem te rijden.





Helikopter

Uiteindelijk probeerde de bestuurder van de bestelwagen zijn achtervolgers te slim af te zijn door in de richting van Aken te rijden. Toen de grens werd overgestoken hielp ook de Duitse politie bij de achtervolging. "Er werd zelfs een helikopter ingezet om de achtervolging vanuit de lucht in de gaten te houden", klonk het.





as nadat de bestuurder opnieuw Nederland was binnengereden, konden agenten hem inrekenen. Hij crashte kort daarvoor tegen de gevel van een tuinwinkelketen. De veertiger verzette zich hevig, toen agenten hem in de boeien wilden slaan. Hij zit momenteel in een Nederlandse cel in afwachting van zijn uitlevering aan België. (TVDZM)