Geseinde man loopt tegen de lamp door richtingaanwijzer 23 juli 2018

02u29 0

De politie heeft een geseinde man opgepakt. De 36-jarige man met een Roemeense nationaliteit stond geseind omdat hij een celstraf moet uitzitten. De dertiger liep tegen de lamp in de Breendonkstraat. Daar had een patrouillevoertuig de dertiger opgemerkt in een wagen. "Omdat die zijn richtingaanwijzer niet gebruikte, besloot de politie over te gaan tot controle", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "De wagen werd aan de kant gezet in de Ringlaan en bleek geseind te staan, in de auto zat behalve de dertiger nog een 24-jarige en 35-jarige man. Alle drie zijn ze gekend voor eerder gepleegde feiten." Ze werden meegenomen naar het politiekantoor. Ze konden geen verklaring geven over hun aanwezigheid in Willebroek. "In de auto werden er naast inbrekersmateriaal ook nog twee autoradio's gevonden", besluit Van de Sande. "De spullen werden in beslag genomen, de drie mannen werd ter beschikking gesteld van het parket."





(TVDZM)