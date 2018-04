Geriatrische afdelingen Sint-Jozefkliniek verhuizen naar Bornem 26 april 2018

02u43 0 Willebroek De Sint-Jozefkliniek in Bornem heeft de zoveelste feilloze verhuisoperatie achter de rug. De patiënten van de twee geriatrische afdelingen van campus Willebroek werden naar een volledig vernieuwde vleugel in Bornem gebracht. Willebroek wordt gebruikt als dagziekenhuis.

"Verspreid over twee dagen hebben we onze patiënten uit Willebroek met gespecialiseerd ziekenvervoer naar Bornem gevoerd. We verwelkomden iedereen in een volledig vernieuwde vleugel, waar we in totaal 48 geriatrische patiënten kunnen verzorgen. De focus lag bij de inrichting van de nieuwe afdelingen op een zo huiselijk mogelijke sfeer. Zo is er een speciaal bad voorzien en werd een mooie open leefruimte ingericht", zegt Anke De Herdt van SJK. "Ook het bijhorende personeel verhuist mee, want de goed uitgewerkte multidisciplinaire werking met artsen, verpleging, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten,... blijven we in Bornem behouden. SJK Willebroek blijft operationeel als een volwaardig dagziekenhuis, de campus zal alle weekdagen geopend zijn van 7 tot 19 uur. Patiënten kunnen er terecht bij hun vertrouwde specialisten en ook verschillende diensten blijven er actief: de daghospitalen heelkunde, geneeskunde en geriatrie, het operatiekwartier, radiologie, de consultaties, de behandelingen en onderzoeken van gastro-entrologie, de kiné en een prikplaats van het labo." (EDT)





Meer over Bornem

Willebroek

gezondheid