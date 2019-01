Gereedschap uit bestelwagen gestolen TVDZM

08 januari 2019

09u35 0

In de Stationsstraat hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. Deze stond geparkeerd langs de weg. De deur van de bestelwagen werd geforceerd, vervolgens gingen de dieven ervandoor met gereedschap. Zo werd er onder meer een slijpschijf buit gemaakt. De eigenaar van de bestelwagen zou de dieven hebben betrapt maar die konden ontspannen. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.