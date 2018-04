Gereedschap uit bestelwagen gestolen 03 april 2018

02u29 0

Langs de Mechelsesteenweg hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. Deze stond geparkeerd op een openbare parking. De dieven geraakten binnen door een raam in te slaan. Vervolgens werd de wagen volledig doorzocht. De buit bestaat voornamelijk uit gereedschap. De dieven gingen aan de haal met onder meer een kliefhamer en een elektrische schroevendraaier. De daders zijn momenteel spoorloos. De lokale politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart. (TVDZM)