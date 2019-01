Gemeente huldigt sportkampioenen Antoon Verbeeck

20 januari 2019

De gemeente Willebroek heeft op zaterdag 19 januari haar sportkampioenen in de bloemen gezet. Verschillende sporters en clubs die in 2018 een straffe prestatie leverden, ontvingen een trofee, medaille of beker. Zo ontving onder andere Eddy Daisomont, Belgisch kampioen in de hondensport Agility, de Trofee Sportprestatie van het jaar. Casper Van Damme, lid van roeiclub TRT Hazewinkel, won de Jeugdtrofee. De Clubtrofee ging naar WTC Royal Devils.