Geldboete voor het rondlopen met een mes in broek TVDZM

12 april 2019

De rechtbank in Mechelen heeft een man uit Willebroek een geldboete opgelegd van achthonderd euro. De man stond terecht voor het bezit van een verboden wapen. Hij werd op 8 februari 2018 opgemerkt in Antwerpen. “Hij toen een groot mes in zijn broekzak en was stomdronken”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. De man verklaarde dat hij sinds een faillissement, een scheiding en heel wat financiële problemen in een zware depressie belandde. “Hij zat helemaal aan de grond”, vertelde zijn raadsman die een probatie-uitstel kwam vragen maar niet kreeg. “Er werd een minnelijke schikking aangeboden maar die bleef onbetaald. Had hij deze betaald, had de zaak niet voor de rechter gekomen”, repliceerde het parket.