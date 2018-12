Geld gestolen bij inbraak TVDZM

14 december 2018

10u42 0

In de Vijvershoflaan hebben dieven ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen langs de achterkant. Er werd een deur geforceerd. Eens binnen werd de woning doorzocht. De buit bestaat uit een geldsom. Langs de Breendonkstraat hebben dieven dan weer geprobeerd om in te breken in een woning. Hier werd een raam geforceerd maar geraakten de daders niet binnen. De politie onderzoekt de zaak.