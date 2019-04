Gekantelde vrachtwagen verspert oprit van A12 TVDZM

10 april 2019

Op de oprit van A12 in Willebroek-Noord is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld. De trucker reed via het Ooivaarsnest de autostrade op. Even later ging het mis. De chauffeur van de vrachtwagen verloor de controle over de stuur, ramde een betonnen scheidingswand en kantelde. De oprit naar Antwerpen is volledig versperd. Het verkeer dat de autostrade wilt oprijden moet omrijden. De vrachtwagen was geladen met houtafval. De chauffeur raakte lichtgewond. Hij kon op eigen kracht uit de vrachtwagen klauteren. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Reet. Bij het ongeval raakte de vrachtwagen ook big een verlichtingspaal en scheurde de brandstoftank open. De brandweer moest de rijbaan komen opruimen.