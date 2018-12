Gehoopt op 400 euro, afgetikt op 2.136 euro: Diabetespatiënte Niena (12) en vriendjes zwemmen baantjes voor Diabetes Liga Antoon Verbeeck

23 december 2018

16u02 0 Willebroek De 12-jarige Niena De Meester uit Blaasveld (Willebroek) heeft op zaterdag al zwemmend een goede daad verricht. Samen met negen andere kinderen organiseerde ze in het zwembad Breeven in Bornem een sponsorzwemtocht ten voordele van de Diabetes Liga. Niena heeft zelf type 1 diabetes. De actie bracht iets meer dan 2.000 euro op.

Samen met Laura, Roos, Saar, Alexe, Anke, Cyriel, Bram, Warre en haar jongere zus Minne zwom Niena op zaterdagnamiddag in totaal tien kilometer, één kilometer per zwemmer. “Per vijf zwommen we telkens tien baantjes in het bad, daarna werden we afgelost door de vijf andere zwemmers. Zo kregen we toch even de tijd om uit te rusten voor de volgende ronde van tien baantjes. Alles ging goed en we zijn supertevreden. Wat het extra leuk maakt is de opbrengst. In totaal hebben we 2.136 euro opgebracht, een grote verrassing. We dachten dat we per baantje één euro zouden verdienen, zo’n 400 euro in totaal. Het is dus vijf keer zoveel geworden.”

Leren omgaan met diagnose

Dat net de Diabetes Liga werd uitgekozen als goed doel heeft te maken met Niena zelf. “In oktober 2016 werd bij Niena type 1 diabetes vastgesteld. Suikers en koolhydraten worden niet vanzelf in haar lichaam opgenomen en ze maakt geen insuline aan. Niet lang na de diagnose zijn we lid geworden van de Diabetes Liga”, legt mama Marleen De Vries uit. “De Diabetes Liga geeft ons niet alleen ondersteuning en informatie, ze organiseren ook kampen voor kinderen die de diagnose kregen. In het dorp kennen we geen andere kinderen van haar leeftijd die net als Niena type 1 diabetes hebben. Op zo’n kamp leert ze wel andere kinderen met type 1 diabetes kennen, wat belangrijk is. Op die manier leert ze makkelijker omgaan met de diagnose.”

“Vorig jaar wilden we al iets organiseren ten voordele van de liga, maar dat bleef uiteindelijk in de schuif liggen. Dit jaar was de tijd er wel rijp voor. Een actie met eten vonden we geen goed idee, omdat Niena uiteraard zelf streng moet omgaan met haar voedsel. Daarom heeft ze gekozen voor een sportieve activiteit. We komen hier in Breeven geregeld zwemmen en voor Niena is beweging heel belangrijk. Het verlaagt de bloedsuikerwaardes, zorgt voor een betere werking van de insuline en stimuleert de bloedsomloop.”

Music For Life

Op zondag overhandigde een fiere Niena de opbrengst van de actie aan Music For Life. Via Studio Brussel vindt het geld zijn weg naar de Diabetes Liga. Ondertussen broedt ze al op nieuwe plannen. “Ik ben wel wat moe, maar ook blij dat ik dit heb kunnen doen. Het is de eerste keer dat we een actie voor het goede doel doen. We zijn nu al aan het nadenken over een nieuw initiatief voor de Warmste Week van volgend jaar”, besluit de tiener.