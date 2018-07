Geen treinen door bermbrand 28 juli 2018

Langs de spoorwegen in Blaasveld bij Willebroek is gisteren omstreeks 15.45 uur een bermbrandje ontstaan. "Dit na een uitschakeling van een bovenleiding", vertelt Thomas Baeken van spoorwegbeheerder Infrabel. "Hierbij ontstonden enkele vonken. Deze zijn overgeslagen naar een berm langs de sporen." De brandweer rukte uit en kreeg het vuur snel onder controle. "De bovenleiding raakte bij de brand wel beschadigd en dient te worden hersteld." Intussen moest het treinverkeer stilgelegd worden. Tussen Puurs en Mechelen reden er geen treinen meer. De NMBS zette vervangbussen in. Wanneer er opnieuw treinverkeer mogelijk is, was gisteren niet bekend. "Dit hangt af van de schade en de herstellingswerken", besluit de Infrabelwoordvoerder (TVDZM)