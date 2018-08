Geen tijd om gezond te koken? Dit koppel biedt oplossing 01 augustus 2018

Wie het té druk heeft maar toch vers en gezond wil eten, kan vanaf zaterdag aankloppen bij de Willebroekse Margit Peeters en haar man Geert De Kerf. Zij bieden tweewekelijks afhaalgerechten aan, per portie/gewicht en zonder toevoeging van smaakversterker, kleurstoffen of bewaarmiddelen.





"Met ons bedrijfje GMConceptCatering verzorgen we maaltijden voor onder andere bedrijven en feestjes. Zelf koken we dus graag en veel, maar ik merkte dat vele andere gezinnen hiermee worstelen. Men koopt dan maar snel iets in de supermarkt, maar dit is dikwijls van bedenkelijke kwaliteit én er worden zaken aan het gerecht toegevoegd die er niet in thuishoren", zegt Peeters. "Daarom bieden we vanaf zaterdag elke twee weken een vers bereid afhaalgerecht aan, dat makkelijk kan worden diepgevroren en vanuit de diepvries recht de microgolfoven in kan. We starten met een klassieke vol-au-vent, later plannen we ook een klassieke spaghettisaus en we willen bovendien streekgerechten, zoals onze bekende duvelfricassee, weer op tafel toveren. De gerechten vind je op onze Facebookpagina, bestellen kan telkens tot en met donderdag, het afhaalmoment vindt plaats op zaterdag." Meer informatie via Facebook: GMConceptCatering (EDT)