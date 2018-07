Geen straf voor tiener die vals geld verkoopt 14 juli 2018

Een 19-jarige uit Willebroek heeft opschorting van straf verkregen voor de verkoop van valse bankbiljetten. Zijn moeder had de biljetten gevonden in zijn slaapkamer en stapte naar de politie. "De bedoeling was om de biljetten, die hij zelf had gekocht in Nederland, door te verkopen aan vrienden en schoolgenoten", zei de openbaar aanklager. "Maar omdat dit te traag ging, bracht de jongeman de biljetten zelf in omloop. Hij begon ze uit te geven in winkels." (TVDZM)