Gasleiding beschadigd: Woningen hele dag zonder gas

17 december 2018

Enkele straten in Willebroek hebben vandaag verschillende uren zonder gas gezeten. Een gevolg van problemen met de gastoevoer na werken in de Tuinwijk. Bij die werken raakte maandagochtend een gasleiding beschadigd. Naar schatting zo’n zeventigtal woningen in de Eduard Anseelestraat, de Jozef Wautersstraat en het stationsplein kwamen zonder gas te zitten. Nutsmaatschappij Eandis stuurde arbeiders ter plaatse om het probleem op te lossen. Omstreeks 15.00 uur hadden de eerste woningen opnieuw gas, rond 17.30 uur was het probleem volledig opgelost.