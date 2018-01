Fnac en Vanden Borre bouwen distributiecentrum 03u02 0 Willebroek Fnac en Vanden Borre bouwen samen een nieuw distributiecentrum van zo'n 14.000 vierkante meter in Willebroek. De twee ketens kampen met plaatsgebrek in het huidige magazijn in Sint-Pieters-Leeuw. Nieuwe jobs komen er niet meteen bij.

De nieuwbouw in Willebroek moet in juni 2018 afgewerkt zijn. Dan zullen de logistieke teams van Vanden Borre en Fnac verdeeld worden over de twee distributiecentra in Sint-Pieters-Leeuw en Willebroek, waar ze samen aan de slag gaan.





Fnac en Vanden Borre behoren sinds juli 2016 tot dezelfde groep, toen het Britse moederbedrijf van Vanden Borre 'Darty' werd overgenomen door het Franse Fnac. Sinds 2017 werken de twee in België onder de naam Fnac Vanden Borre. Het doel van de samenwerking is om de beschikbaarheid van producten in de winkels te verbeteren en de klanten meer service te bieden. (EDT)