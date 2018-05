FC Blaasveld viert 50ste verjaardag met feestweekend 01 juni 2018

02u40 0 Willebroek Voetbalclub FC Blaasveld blaast dit jaar 50 kaarsjes uit en viert dat gouden jubileum met een feestweekend op 1, 2 en 3 juni. Op de agenda: optredens van enkele grote artiesten én een wedstrijd tegen acteurs uit 'Thuis'.

"We plaatsen een grote feesttent op onze terreinen in de Broekstraat, waar we op vrijdagavond alle leden en oud-leden, sponsors en vrijwilligers uitnodigen. We duiken samen met hen in de geschiedenis van onze club met onder andere een tentoonstelling vol oude foto's, truitjes, trofeeën en meer", zegt Bart Van Dyck van het feestcomité. "Op zaterdag vieren we met het grote publiek. Vanaf 10.30 uur kan je deelnemen aan onze fotozoektocht, waarbij we het dorp doorkruisen in het thema van FC Blaasveld. Zaterdagavond verwachten we meerdere Vlaamse topartiesten op het podium: Steve Tielens, Sam Gooris, Paul Severs, Gunther Neefs en Bart Kaëll. DJ Wout zorgt voor de afterparty."





"Zondag is onze familiedag, met kinderanimatie en verschillende galawedstrijden. Om 15 uur spelen onze dames van de 'Blowfield Flames' een wedstrijd tegen acteurs van de televisiereeks Thuis. Het weekend afsluiten doen we om 17 uur met een stevige brok nostalgie. Dan organiseren we het spel 'Waar schijt de koe je rijk?'. Het veld van FC Blaasveld wordt onderverdeeld in 700 kavels, diegene met de kavel waar de koe haar vlaai laat vallen, wint de prijzenpot van zo'n 1.000 euro."





Alle informatie over het feestweekend vind je op www.fcbjubilee.be





via Facebook.





