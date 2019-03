Extra vrachtwagensluizen moeten nog meer trucks uit dorpskernen bannen Els Dalemans

07 maart 2019

14u41 0 Willebroek De gemeente Willebroek laat in april en mei bijkomende vrachtwagensluizen plaatsen. “De eerste sluizen doen hun werk, we willen nu nog meer trucks uit onze dorpskernen bannen”, zegt mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA).

Vrachtwagensluizen zijn geen fysieke sluizen, maar een netwerk van ANPR-camera’s dat het zwaar vervoer registreert. Doorgaand verkeer van meer dan 3,5 ton wordt door het camerasysteem herkend en krijgt een proces-verbaal.

“Onze eerste vrachtwagensluizen zijn actief sinds september 2018, en werken heel goed. Ze scannen het verkeer tussen het Fort van Breendonk en de Vredesbrug en in de Baeckelmansstraat in Tisselt. Maar we willen zo veel mogelijk trucks uit àl onze dorpskernen houden. Daarom volgt dit voorjaar nog de plaatsing van een tweede reeks vrachtwagensluizen”, aldus Spiessens.

“In de Appeldonkstraat komt een sluis aan de rotonde met de Hoeykensstraat, ook aan de Victor Dumonlaan wordt een camera geplaatst. Om vrachtwagens uit de deelgemeente Blaasveld te houden, komen er sluizen aan de Kasteelstraat, Dorpsstraat en Heindonksesteenweg. In de Ten Berghstraat en de Molenweg worden fysieke sluizen geplaatst om de trucks tegen te houden.”

“In het centrum van Willebroek -waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt- laten we meteen ook een systeem voor trajectcontrole plaatsen. De snelheid van automobilisten wordt gemeten tussen De Waag en de Veert. Bijkomend bekijken we de plaatsing van een verkeerskussen om verkeer af te remmen aan het begin van de Van Landeghemstraat.”

“Met deze sluizen -goed voor een investering van 35.000 euro per stuk- hebben we nog niet alle toegangswegen afgedekt. Op termijn plannen we onder andere nog sluizen in de Breendonkstraat. Daar start na de zomervakantie een grote heraanleg, eens de straat afgewerkt is komt ook hier nog een sluis.”

“De komende weken zullen we vanuit de gemeente Willebroek uitgebreid communiceren over de locaties van de nieuwe vrachtwagensluizen. Vooral voor onze bedrijven is het immers belangrijk om te weten wat de nieuwe routes voor de vrachtwagens zullen zijn.”