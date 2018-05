Extra onderzoek na crematie van man die begraving wilde 25 mei 2018

Er komt extra gerechtelijk onderzoek naar een man uit Willebroek die nooit gecremeerd had mogen worden. Jozef Verswijver (85) stierf op 1 juni 2015 in een Antwerps ziekenhuis aan een slepende ziekte. De familie bestelde bij een begrafenisondernemer een klassieke begrafenis. Toen de familie een laatste groet wilde uitbrengen, bleek het lichaam gecremeerd. Zijn kist en die van een man uit Merksem waren verwisseld. "Daarna is geprobeerd om die fout te verdoezelen", zeggen zijn dochter Elza en haar man. Het onderzoek was rond, maar na de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling komt er toch nieuw onderzoek. "Onder meer de ambtenaar van de burgerlijke stand moet worden verhoord over twee attesten met toestemming tot crematie, omdat er verschillende data staan", zegt advocaat Laurent Mortelmans. Eén van de attesten is ondertekend door Zuhal Demir, toen districtsburgemeester, nu staatssecretaris. "Belangrijk is dat dit geen doofpotoperatie wordt." (KAV) (KAV)