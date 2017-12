Ex-VB'er Eeraerts stapt over naar N-VA 02u51 71

Onafhankelijk gemeenteraadslid in Willebroek Kevin Eeraerts zal voortaan voor N-VA zetelen. "Bij de N-VA kan ik mijn Vlaamse gedachtengoed en de aandacht voor onze maatschappelijke normen en waarden combineren met een opbouwend en positief project voor onze gemeente", verklaart de vroegere lijsttrekker van Vlaams Belang. Volgens Eeraerts ging Willebroek erop vooruit, met een gedaalde belastingdruk, betere veiligheidscijfers en een terugkerende Willebroekse fierheid. N-VA-burgemeester Eddy Bevers is blij met de komst van Eeraerts. "Kevin heeft 20 jaar ervaring als lokaal en regionaal politicus. Als raadslid in de oppositie was hij soms ook scherp voor de N-VA maar bleef hij altijd correct en constructief. Het werd al snel duidelijk dat Kevin zich volledig kan vinden in het programma dat we ook na 2018 willen verderzetten." Welke plaats Eeraerts krijgt op de lijst, werd nog niet beslist. (WVK)