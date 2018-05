Ene Open Vld is andere niet 18 mei 2018

Open Vld Willebroek vraagt de andere politieke fracties in de gemeente om een propere en duurzame campagne te voeren zonder borden. "Wij kiezen resoluut voor duurzaamheid en een proper straatbeeld binnen onze gemeente", vertelt voorzitter Arne Audiens.





Zicht vervuilen

"Het zicht voor onze inwoners vervuilen door her en der borden te plaatsen, past niet in dit plaatje." Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) houdt de boot af omdat iedereen de campagne moet kunnen voeren die hij of zij wil.





Opvallend: in Mechelen was het net N-VA dat bordenloze verkiezingen voorstelde, maar vond Bart Somers (Open Vld) dat maar niks. Of hoe de ene Open Vld/N-VA de andere niet is.





(WVK)