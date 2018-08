Elf illegalen vluchten uit vrachtwagen 22 augustus 2018

02u40 0 Willebroek Op de bedrijfsterreinen van ODTH logistics langs de Victor Dumonlaan zijn gisteren elf illegalen opgepakt.

Omstreeks 6.30 uur gisterochtend openden arbeiders van het logistieke bedrijf de deuren van een oplegger. Plots sprongen er elf personen uit. "Het ging om vier vrouwen en zeven mannen", verduidelijkt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. "Ze zijn allen meerderjarig." De politie werd erbij gehaald en kon ze alle elf inrekenen. "De mensen werden meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen. Daar werden ze opgevangen en kregen ze zowel eten als drinken", gaat politiewoordvoerder Van de Sande verder. "Alle elf verkeerden in goede gezondheid." Er volgde ook nog een onderzoek. Politie probeerde erachter te komen waar de elf vandaan kwamen. "Alle elf hebben de Eritrese nationaliteit", klinkt het nog. Zij waren vermoedelijk op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De elf klommen naar alle waarschijnlijkheid in Wallonië in de oplegger. De trucker werd eveneens meegenomen naar het politiekantoor. Hij werd verhoord, maar was net zoals de arbeiders even verbaasd bij het aantreffen van de illegalen. De vier werden in de loop van dinsdag overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. (TVDZM)