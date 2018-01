Effectieve straf voor duo dat slachtoffer pak rammel geeft 23 januari 2018

Twee jongeren zijn door correctioneel rechter Theo Byl schuldig bevonden aan een zware afranseling. Het slachtoffer liep naast twee breuken aan zijn kaak ook nog verwondingen op aan zijn tandvlees.





Afgelopen maand mei heeft een van de beklaagden het slachtoffer meegelokt. Dat gebeurde ter hoogte van het station. Er volgden rake klappen en stampen waarbij de tiener zwaargewond raakte. Een dag later kwam het slachtoffer zijn agressors opnieuw tegen. Deze keer hebben zij hem bedreigd omdat de jongen naar de politie was gestapt.





De openbare aanklager heeft gisteren celstraffen van twee jaar effectief geëist. De beklaagden hebben de feiten niet betwist. De rechter legde hen uiteindelijk straffen op van negen maanden en een jaar effectief gekoppeld aan een geldboete van elk 1.600 euro. Op burgerlijk gebied is een deskundige aangesteld. Die moet nagaan of de jongeren schade hebben toegebracht. (TVDZM)