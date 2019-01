Effectieve celstraf voor klappen aan parkeerwachter TVDZM

10 januari 2019

11u45 0

De rechter in Mechelen heef een jongeman uit Willebroek schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. De feiten dateren van afgelopen zomer. De jongeman bezocht zijn ouders in het centrum van Willebroek en had zijn voertuig geparkeerd in de buurt. Toen hij buiten kwam, zag hij hoe een parkeerwachter zijn auto aan het fotograferen was. “Hierop gaf meneer een vuistslag in het aangezicht van het slachtoffer. Die vluchtte op zijn beurt naar een nabije kapperszaak en verwittigde daar de politie”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorige maand. De politie kwam tussenbeide en arresteerde de jongeman. Hij gaf de feiten meteen toe. “Ik ben niet trots op wat ik heb gedaan maar wat het is wat het is”, gaf de jongeman toe op zitting. “Het enige wat ik kan zeggen is dat ik me geviseerd voelde.” Het parket eiste een celstraf van acht maanden effectief. Dit omwille van het strafregister van de man. “Elf dagen voor deze feiten, werd hij nog veroordeeld voor andere feiten”, besloot Claessens. De rechter stuurt hem nu voor drie maanden naar de gevangenis. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.