Eerste steen project Vaartlink gelegd 24 februari 2018

02u33 0 Willebroek De werken op de site waren al een hele tijd aan de gang, maar gisteren werd pal onder de Willebroekse kerktoren de officiële 'eerste steen' gelegd van het woonproject Vaartlink.

Ontwikkelaar Investpro bouwt in 3 fases in totaal 61 appartementen op de hoek van de Torenstraat en Van Landeghemstraat. "De naam Vaartlink verwijst naar de ligging van het project: we maken de verbinding tussen de Van Landeghemstraat -één van de belangrijkste centrumstraten van Willebroek- en het Zeekanaal, de vaart", klinkt het.





Penthouses

"De 61 appartementen van 65 tot 150 vierkante meter groot zullen 1, 2 of 3 slaapkamers tellen. Op de hoogste verdieping komen 9 penthouses met extra grote terrassen. In de ondergrondse garage komen voldoende staanplaatsen voor wagens en fietsen. De appartementen krijgen een groot gemeenschappelijk binnenplein. Aan de straatkant springen de gevels van de 3 residenties wat naar achter, zodat het plein rondom de Sint-Niklaaskerk nog wat groter wordt."





www.investpro.be (EDT)