Eerst carnaval vieren, en dan begint de vakantie! 09 februari 2018

02u53 23

De leerlingen en leerkrachten van basisschool Sancta Maria Breendonkstraat in Willebroek trokken gisteren hun leukste verkleedoutfits aan voor een carnavalsstoet door de buurt. "Het was een hele namiddag lang droog en zonnig, wat maakte dat onze stoet heel wat langer duurde dan de voorbije jaren. De kinderen hielden onderweg regelmatig halt om hun dansjes te tonen aan het publiek", zegt Christel Vergauwen van Sancta Maria. "We hebben bij de bewoners langs het parcours een briefje in de bus gestopt. Daar zaten enkele ballonnen bij, en heel wat buurtbewoners hebben die ballonnen uitgehangen."





Als vandaag de schoolbel voor het laatst heeft gerinkeld, begint de krokusvakantie. Die duurt een week. De lessen herbeginnen op maandag 19 februari. (EDT)