Duo veroordeeld voor uitbaten van cannabisplantage 13 april 2018

02u49 0

Twee mannen uit onder meer Schaarbeek moeten aan Iverlek een schadevergoeding van maar liefst 37.796,80 euro betalen omdat ze elektriciteit hadden afgetapt om een cannabisplantage uit te baten in Willebroek. De ene kreeg een werkstraf van 200 uur. Zijn kompaan werd bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden met uitstel gedurende drie jaar.





De twee werden opgemerkt in een pand langs de Appeldonkstraat en na een huiszoeking werd de plantage in november 2016 opgedoekt. "Er werden drie volledige kweekinstallaties aangetroffen met in totaal 490 plantjes", zei het parket. Slechts een van de twee daagden op bij de behandeling van het dossier. Hij ontkende staalhard zijn betrokkenheid. Zijn raadsman had de vrijspraak gevraagd, onder meer omwille van fouten in het onderzoek, maar de man uit Schaarbeek werd toch schuldig bevonden en kreeg een werkstraf. Als hij die niet uitvoert binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van twintig maanden.





Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, was gisteren nog niet gekend. (TVDZM)