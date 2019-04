Duo gaf bankkaarten aan phisingbende, parket eist cel- en werkstraffen TVDZM

03 april 2019

18u30 0 Willebroek De 34-jarige Dirk V. uit Willebroek riskeert een effectieve celstraf van twaalf maanden. Hij stond vandaag terecht omdat hij zijn bankkaart twee keer ter beschikking stelde aan een phisingbende. Tegen een 22-jarige vrouw uit Puurs-Sint-Amands eiste het parket een werkstraf. Ook zij stond terecht voor gelijkaardige feiten.

Beide feiten dateren van 2017 en kwamen in september aan het licht omdat de dertiger zelf naar de politie was gestapt om klacht in te dienen. “Hij werd toen bedreigd door drie personen en stapte naar het politiekantoor”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. “Toen bleek dat het ging om leden van een phisingbende aan wie hij zijn bankkaart ter beschikking had gesteld.”

Overschrijving

De drie mannen waren hem komen bedreigen omdat hij het geld dat door de bende was gestolen, had overgeschreven naar zijn eigen bankrekeningnummer. “Terwijl dit helemaal niet de bedoeling was”, klonk het nog bij het parket. Opmerkelijk is dat de 34-jarige niet aan zijn proefstuk toe was. Eerder dat jaar pleegde beklaagde gelijkaardige feiten. Ook toen had hij zijn bankrekeningnummer ter beschikking gesteld van de bende.

Instagram

Hij werd toen gevolgd door ook een 22-jarige Puurs-Sint-Amands. Ook zij stelde in januari haar bankrekeningnummer ter beschikking aan diezelfde bende. Net zoals de dertiger had zij hen leren kennen via Instagram. “Zij stapte naar de politie nadat bleek dat haar bankrekeningnummer was geblokkeerd”, aldus aanklager Berteloot. “Ze verklaarde dat ze niet wist dat ze deelnam aan criminele activiteiten maar dat is ongeloofwaardig.”

Brandstichting

Zowel de 22-jarige als V. ontkenden de feiten niet op zitting en pleitten schuldig. Ze vroegen wel een zo’n mild mogelijke straf en verbeurdverklaring. De twintiger vroeg een probatie-opschorting in plaats van een werkstraf, de verdediging van V. stelde een werkstraf voor. Of de rechter hier zal op in gaan weten we op 24 april. Al is die kans klein. De dertiger heeft met achttien veroordelingen een zwaar strafregister en zit momenteel in de gevangenis in voorhechtenis. V. wordt verdacht van brandstichting van zijn eigen woning in Willebroek.