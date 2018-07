Duizend cannabisplanten ontdekt in hangar 23 juli 2018

02u29 0 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft een cannabisplantage kunnen oprollen. Er werden zo'n duizendtal planten aangetroffen. Voorlopig werd er nog niemand gearresteerd.

De cannabisplantage werd aangetroffen in het centrum van Willebroek. Ze werd opgemerkt dankzij nutsmaatschappij Eandis. "Zij hadden de aftakking van de elektriciteit opgemerkt en gemeld", bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Afgelopen woensdag vielen de speurders de woning langs de Nieuwstraat binnen. "In een hangar achter de woning werd de professioneel ingerichte plantage gevonden", gaat parketwoordvoerster Claessens verder. Niet enkel werd de stroom afgetapt, de cannabisboeren maakten verder nog gebruikt van speciale verlichting en andere materialen waaronder meststoffen en afzuigers om zo lang mogelijk onder de rader te kunnen blijven. De cannabisplantage werd inmiddels ontmanteld. De drugs werd in beslag genomen en de cannabisplanten alsook het materiaal werden meegenomen om vernietigd te worden. Het parket is voorlopig karig met informatie. Volgens onze informatie werden er nog geen verdachten gearresteerd. De eigenaars van de woningen zouden niet op de hoogte zijn geweest van de cannabisplantage in de hangar. Zij verhuurden de woning. De huurders worden nu opgespoord. Ook bij de buren werd geschrokken gereageerd op een cannabisplantage in hun buurt. "Veel beweging zagen we niet en het contact bleef beperkt, maar dat er zich een cannabisplantage zou bevinden, hadden we nooit verwacht", klinkt het. (TVDZM)