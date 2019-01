Dronken vrouw loopt opnieuw tegen de lamp Tim Van der Zeypen

28 januari 2019

18u00 0 Willebroek Een vrouw is afgelopen weekend haar rijbewijs kwijt gespeeld nadat ze in de Torenstraat in Willebroek tegen de lamp liep bij een alcoholcontrole. Ze had 2,1 promille alcohol in haar bloed. Opmerkelijk: twee maanden geleden reed ze ook al dronken rond. Ook toen werd haar rijbewijs ingetrokken.

De politie merkte haar op omdat haar verlichting gedoofd was en ook de spiegels van haar voertuig waren ingeklapt. Toen de agenten haar aan de kant hadden gezet, stelden ze onmiddellijk een alcoholgeur vast. Een ademtest gaf hen gelijk. Verder bleek ook nog dat de vrouw niet in orde was met haar schouwingsbewijs én keuring.

De vrouw raakte duidelijk niet geleerd uit een eerdere alcoholcontrole. Op 12 november 2018, iets meer dan twee maanden geleden, moest ze ook al een keer blazen. Toen had ze 3,6 promille in haar bloed en werd eveneens haar rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort gaat ze heel wat mogen gaan uitleggen op de politierechtbank.

Naast het rijbewijs van deze vrouw, nam de politie ook nog het rijbewijs af van een man die op de Dendermondsesteenweg een alcoholcontrole probeerde te ontvluchten. “Hij negeerde een bevel tot stoppen en duwde zijn gaspedaal in. Hij wou vluchten via de A12 maar dat was buiten onze collega’s gerekend”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De man werd aan de kant gezet en bleek 2,8 promille alcohol in zijn bloed te hebben.”

Ook hij bleek hardleers te zijn. In april 2018 verloor hij ook al eens zijn rijbewijs. Toen veroorzaakte hij in dronken toestand een verkeersongeval met gewonden. In totaal moesten er dertien rijbewijzen worden ingetrokken. Drie bestuurders waren onder invloed van drugs, de overigen hadden teveel gedronken.

Een van die bestuurders mocht de nacht van zaterdag op zondag zelfs doorbrengen in een politiecel. Hij werd opgemerkt aan dancing Carré. “Hij was duidelijk dronken maar weigerde elke test”, besluit Van de Sande. “Hij begon zich ook agressief op te stellen tegenover de agenten. Hierop mocht hij gaan afkoelen in de cel.”

Bij de alcoholcontroles afgelopen weekend moesten in totaal 1.190 personen een ademtest afleggen. Naast de dertien rijbewijzen die voor vijftien dagen werden ingetrokken, gebeurde dit verder nog bij zes anderen voor zes uur en bij 21 anderen tot slot gedurende drie uur.