Dronken fietser botst tegen geparkeerde auto 12 juni 2018

Een dronken man heeft de nacht in een van de doorgangscellen mogen doorbrengen nadat hij met zijn fiets tegen een geparkeerde auto was gebotst. Dat gebeurde in de Emiel Vanderveldestraat. "De man had 2,8 promille alcohol in zijn bloed", vertelt de politie. "Hij kon amper nog op zijn benen staan." (TVDZM)