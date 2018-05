Drie oude brandweerwagens te koop 09 mei 2018

02u43 0 Willebroek De gemeente Willebroek verkoopt zeven voertuigen die niet langer in gebruik zijn. Naast vracht- en bestelwagens, worden ook drie brandweerwagens aangeboden. Twee exemplaren zijn knappe oldtimer-modellen Ford en Bedford.

"Deze voertuigen werden niet overgenomen door de nieuwe Hulpverleningszone Rivierenland, omdat ze niet meer operationeel inzetbaar zijn", zegt Jan De Borger van brandweer Willebroek. "Het zijn natuurlijk wel voertuigen met een grotere emotionele waarde. Enkele van onze oudgedienden hebben de brandweerwagens jarenlang goed onderhouden, maar de jongere generatie heeft hier spijtig genoeg geen tijd voor."





Nostalgie

"Bovendien werden tijdens een koperdiefstal verschillende onderdelen gestolen, zoals de koperen koppelstukken om brandweerslangen mee aan te sluiten. De wagens zijn nu niet meer compleet, en verliezen zo meteen heel wat van hun waarde. Voor ons blijft het natuurlijk een hele brok nostalgie. We hopen dan ook dat onze Ford en Bedford een goeie nieuwe thuis krijgen. Onze ladderwagen Renault werkt nog perfect, maar de ladder is met 20 meter te kort en werd intussen vervangen door een langer exemplaar."





De wagens zijn vandaag 9 mei te bekijken van 8 tot 16 uur op de terreinen van de Gemeentelijke Werkplaats aan de Jozef Wautersstraat 92 in Willebroek. Bieden kan tot 16 mei. Alle informatie vind je op de website www.willebroek.be.





(EDT)