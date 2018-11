Drie bunkers beschermd als monument Wannes Vansina

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft drie bunkersites uit de Eerste Wereldoorlog in Willebroek en Puurs voorlopig beschermd als monument.

“Omwille van de grote historische en architecturale waarde zijn drie bunkergehelen beschermd: in het kasteelpark Bel Air in Willebroek, bij het Fort Breendonk in Willebroek en op het schooldomein langs de Hof-ten-Berglaan in Puurs. Zij maken onderdeel uit van de Südabschnitt, een Duitse bunkerlinie die tijdens de Eerste Wereldoorlog is aangelegd als onderdeel van de Stellung Antwerpen. Het gaat telkens om sites met twee tot vijf bunkers”, meldt Bourgeois. De bunkerlinie Südabschnitt is aangelegd over een lengte van 15 kilometer, tussen de Kloosterstraat in Bornem en het gehucht Blaasveld in Willebroek. Volgens een Belgische naoorlogse inventarisatie zouden er oorspronkelijk 128 bunkers deel uitmaken van deze stelling. Daar blijven er nu nog 50 van over. De drie geselecteerde sites zijn representatief voor de rest linie.