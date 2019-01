Drank uit sportlokaal gestolen TVDZM

07 januari 2019

Bij een inbraak in een sportlokaal langs de Breendonkstraat hebben dieven een partij drank gestolen. De daders geraakten binnen door een deur te forceren. De politie is een onderzoek opgestart. Nog langs de Breendonkstraat werd er afgelopen weekend ingebroken in een appartement op het gelijkvloers. Er werd aan de achterzijde een raam geforceerd. De flat werd doorzocht. Of er ook een buit gemaakt werd, moet nog worden nagekeken.