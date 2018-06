Dorpsraad blaast 10 kaarsjes uit met Sam Gooris 19 juni 2018

Dorpsraad 'Tisselt vaart wel' bestaat in 2018 exact tien jaar, en viert die bijzondere verjaardag komend weekend met een groot dorpsfeest. "We hopen ook dit jaar weer alle dorpsbewoners naar buiten te lokken en hen samen te laten genieten. Dat is meteen ook de reden waarom we tien jaar geleden deze dorpsraad hebben opgericht, mensen laten samenkomen en samenwerken", zegt voorzitster Myriam Van Epperzeel. "We starten op zaterdag 23 juni om 20 uur met een optreden van Katastroof, in onze feesttent naast het kerkhof in de Kerkhoflaan. Een dag later, op de naamdag van onze parochieheilige Sint-Jan-de-Doper, beginnen we met een feestmis in de tent om 11 uur. Daarna speelt Koninklijke Fanfare Concordia en openen alle attracties. Op het podium staan later die dag de kinderen van onze plaatselijke Freinetschool, Robby Longo en Last Chance. Dé grote naam van de dag verwachten we om 18.30 uur: Sam Gooris. Zaterdag betaal je 10 euro voor een kaart, op zondag is de inkom volledig gratis." (EDT)