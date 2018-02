Door de lucht als Mega Mindy 08 februari 2018

Zo'n 45 kleuters van de Willebroekse turnvereniging KWTV trokken woensdagmiddag niet hun klassieke sportoutfit aan voor de wekelijkse les. Zij mochten verkleed afzakken naar de turnzaal, waar ze getrakteerd werden op een les 'carnavalturnen'. "Onze kleintjes vlogen door de lucht als Spiderman en Mega Mindy, stapten sierlijk over de balk in prinsessengewaden en sprongen in het rond als kikkers", zegt Wendy De Clerck van KWTV. "Maar niet enkel de kleuters namen deel, dit jaar trokken maar liefst zeven van onze groepen in de verkleedkoffer. Ook de begeleiding deed mee, die ging voluit voor glitter! Met het carnavalturnen sluiten we de lessenreeks origineel af, vlak voor een weekje welverdiende rust tijdens de krokusvakantie." (EDT)