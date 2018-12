Dolfijntje heeft weer toekomst Zwembad voor mensen met beperking krijgt eindejaarsgeschenk van Vandeurzen Els Dalemans

24 december 2018

12u37 0 Willebroek Het zwembad voor mensen met een beperking Dolfijntje in Willebroek heeft weer een zekere toekomst. “Personeel dreigde onbetaalbaar te worden, met een sluiting tot gevolg. Maar het kabinet Vandeurzen stuurde ons net een brief met de officiële bevestiging van jaarlijkse financiële steun. Zo kan Dolfijntje blijven bestaan, een mooier kerstgeschenk konden we ons niet wensen”, zegt Ludo Deferme.

Eind goed, al goed voor Dolfijntje. Het zwembad voor mensen met een beperking werd 26 jaar geleden opgericht door Ludo Deferme. Het complex werd gebouwd en wordt uitgebaat zonder erkenning of subsidies. Overleven gebeurt met inzamelacties en giften, om de tarieven voor de gebruikers zo laag mogelijk te houden. Door de jaren heen groeide dat publiek: Ludo en zijn team werken niet alleen met personen met een handicap, maar ook met ouderen, zieken en meer. Wekelijks volgen zo’n 300 tot 350 mensen therapie in ‘t Dolfijntje.

“Met het zilveren jubileum op de agenda moest 2017 een feestjaar worden, maar dat draaide anders uit. De wetgeving werd aangepast, en door een nieuwe maatregel zou personeel aanwerven voor het zwembad in de toekomst onbetaalbaar worden. We hadden heel wat gesprekken met het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), maar telkens zonder resultaat. Het Dolfijntje is immers uniek en past niet in één vakje -dat van de gehandicaptenzorg. Dat maakte een subsidiëring zo moeilijk”, legt Deferme uit.

“We nodigden bevoegd minister van welzijn Jo Vandeurzen uit in Willebroek en overhandigden hem een petitie met zo’n 20.000 handtekeningen, ingezameld door onze gebruikers. De minister was onder de indruk van ons zwembad en de vele verhalen, en hij moest ook toegeven dat er geen ander gelijkaardig initiatief bestaat in Vlaanderen. Daarom ging Vandeurzen op zoek naar een specifieke oplossing. Hij haalde ons dossier weg bij het VAPH, en beloofde een jaarlijks vast bedrag. We hebben de minister natuurlijk altijd geloofd, maar wachtten wel nog steeds op de officiële bevestiging.”

“Onlangs kregen we van het kabinet de vraag om ons jaarverslag met alle inkomsten en uitgaven op te sturen, ik vermoed dat men zich daarop heeft gebaseerd voor de berekening. Net voor Kerstmis viel dan de belangrijke brief in de bus: de jaarlijkse steun is een feit. Het budget is kleiner dan wat we vroeger via VDAB ontvingen voor onze werknemers, maar we kunnen er veel flexibeler mee werken. Vroeger moesten we ons aan een hele reeks wetten en regels houden: we mochten geen mensen met een diploma aanwerven, ze moesten lang genoeg gestempeld hebben, … Nu zijn we niet meer afhankelijk van de persoonsgebonden financiering van de gebruikers of de diploma’s van de werknemers. We kunnen voortaan steeds zelf kiezen voor wat het allerbeste is voor ‘t Dolfijntje en onze zwemmers.”