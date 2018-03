Directeur cultuurcentrum krijgt plek op CD&V-lijst 27 maart 2018

03u18 0 Willebroek Directeur van cultuurcentrum De Ster en cultuurfunctionaris Raf Coenjaerts (64) is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat op de Willebroekse CD&V-lijst.

Coenjaerts werd geboren en groeide op in Boom, maar woont al 25 jaar in Willebroek met zijn echtgenote Els Olaerts. Zij is actrice bekend van onder andere de tv-serie 'Witse'. Coenjaerts ging na verschillende andere jobs in de cultuursector in 2013 in Willebroek aan de slag. "Willebroek is niet de gemakkelijkste gemeente om te besturen, maar ik wil met deze ploeg - die staat voor de waarden waarin ik geloof - die uitdaging aangaan", aldus Coenjaerts.





Niet enige bekende

Ook geboren en getogen Willebroekenaar Gert Boey krijgt een plaats op de CD&V-lijst. "Ik was al vroeg actief in verschillende verenigingen: Chiro Sint-Jef, tennisclub Duvels, de gemeentelijke speelpleinwerking, de jeugdraad, én Willebroeks Toneel Thumor waar ik nu voorzitter van ben. Na vele jaren energie te hebben gestoken in heel wat 'vrijblijvende' engagementen binnen Willebroek, is de tijd nu rijp voor een volgende stap. Willebroek is een gemeente die, ondanks heel wat moeilijkheden, echt de moeite waard is om trots op te zijn en die het verdient om degelijk bestuurd te worden. Ik wil in de toekomst graag iets kunnen betekenen voor alle mensen van Willebroek, het verschil kunnen en durven maken, problemen niet uit de weg gaan en oplossingen zoeken en uitvoeren." (EDT)