Dieven vluchten weg 27 februari 2018

In de Bormstraat hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. De daders probeerden binnen te geraken via een achterdeur. De dieven geraakten niet binnen omdat de bewoners net thuiskwamen.





"Toen ze hen opmerkten, sloegen de daders op de vlucht", vertelt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. (TVDZM)