Dieven stelen (voor tweede keer) scootmobiel van 78-jarige man “VORIGE KEER HEB IK ME NOG VERWEERD” Tim Van der Zeypen

27 november 2018

16u00 0 Willebroek Dieven zijn ervandoor gegaan met de scootmobiel van de 78-jarige Hugo Cattry. De zeventiger verplaatste er zich dagelijks mee. “Een heel gemis”, zucht Hugo. Twee jaar geleden verzette hij zich nog hevig toen een andere dief er ook vandoor wou gaan met zijn scootmobiel.

Deze keer werd de diefstal opgemerkt door een buurman van de zeventiger. Hij zag hoe Hugo’s scootmobiel plotseling niet meer voor de deur stond. “Normaal gezien staat hij altijd op slot voor mijn huis”, doet Hugo zijn verhaal. “Wellicht hebben de dieven de ketting stuk geknipt en zijn ze er vervolgens vandoor gegaan met de scooter.” De 78-jarige maakte inmiddels een melding bij de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Zij zijn een onderzoek opgestart. Wie de diefstal zou hebben kunnen plegen, is een groot mysterie. Van de daders ontbreekt momenteel elk spoor. “Ik veronderstel dat ze hem hebben ingeladen en er vervolgens mee zijn weggereden. Want de sleutels staken er niet op”, zegt Hugo.

Vervangen

Hoe het nu verder moet is afwachten. Hugo’s scootmobiel was zijn vrijheid. Sinds hij een vleesetende bacterie had opgelopen, is de zeventiger slecht te been. De zeventiger had hem nodig om boodschappen te doen of om naar buiten te gaan. De gestolen scootmobiel kon tijdelijk worden vervangen maar is naar eigen zeggen niet even goed als zijn vorige. “Ik kan er nog geen kilometer mee rijden of de batterij is al plat”, legt Hugo uit. “Bovendien is het erg duur. Ik moet hem huren in plaats van de vorige. Die had ik gekregen van het RZIV.”

Waarom de dieven ervandoor zijn gegaan met de scootmobiel is een nog even groot vraagteken. Nieuw kosten deze scootmobiels tussen de 3.500 en 5.000 euro. “Vermoedelijk werd hij gestolen om tweedehands door te verkopen”, klink het nog. “Mensen die hem tegen komen mogen altijd contact opnemen met de politie of met mij.” Hugo kreeg tot slot ook nog hulp van een onbekende. Die bood hem een scootmobiel aan. “Die solidariteit is mooi”, zegt Hugo nog. “We zullen zien of hij beter is dan diegene die ik nu als tijdelijke heb.”

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat de zeventiger te maken krijgt met een dief. Zo’n twee jaar geleden verweerde hij zich al tegen een dief die ervandoor wou gaan met de scootmobiel. De politie werd erbij gehaald en kon een jongeman arresteren op het moment dat hij ermee wou wegrijden. “Nu heb ik niets gehoord”, besluit Hugo. “Het geeft geen veilig gevoel. In ieder geval zet ik de nieuwe nu binnen in de garage. Maar als je slecht te been bent, is dat geen oplossing.”

Wie Hugo kan of wil helpen kan terecht bij hem thuis: Schuttershof 25 in Willebroek.