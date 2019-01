Dieven merken bewoners op en vluchten TVDZM

15 januari 2019



In de Dennenstraat hebben dieven ingebroken in een woning. Ze forceerden een raam aan de achterkant. Eens binnen werd het pand doorzocht. “Wanneer de dieven opmerkten dat de bewoner nog thuis was, sloegen die op de vlucht”, zegt de politiezone Mechelen-Willebroek. “De daders konden ontkomen.” Of er ook een buit gemaakt werd, is nog niet bekend.