26 december 2018

Langs de Kapellenboslaan hebben dieven ingebroken in een woning. Hoe de daders binnen geraakten, wordt nog verder onderzocht door de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. De woning werd volledig doorzocht. Of er ook een buit gemaakt werd, is nog niet duidelijk. De bewoners moeten dit nog nagaan. De dieven zijn voorlopig nog spoorloos.